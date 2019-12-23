Есть два вида наказания: озвучен интересный прогноз по импичменту Трампа

В случае обвинительного приговора во время судебного разбирательства в Сенате США дела об импичменте, президент Дональд Трамп может быть отстранен со своего поста или лишиться права занимать любую правительственную должность в будущем.

Об этом сообщил в интервью "Апострофу" коммуникационный директор Украинского конгрессового комитета Америки и представитель Всемирного Конгресса Украинцев при ООН Андрей Добрянский.

После того, как палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение от власти действующего президента Дональда Трампа по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу", дело об импичменте начал рассматривать Сенат США.

"Сенат должен начать процедуру импичмента не позднее 13:00 следующего дня после того, как статьи об импичменте были представлены. Но это не значит на следующий день после голосования в Палате представителей. Судебное разбирательство в Сенате продолжается ежедневно, кроме воскресенья, пока не будет принято решение", - уточнил Андрей Добрянский.

По его словам, процесс в Сенате похож на суд над уголовным преступником. Судебное разбирательство должно быть открытым для публики, однако каждый сенатор обязан хранить абсолютное молчание, "под страхом тюремного заключения", по мере того, как менеджеры Палаты представителей выдвигают свои аргументы против президента. Каждый сенатор может говорить по окончательному вердикту не более 15 минут.

"Обвинение представлено "менеджерами по импичменту" из Палаты представителей. Они будут представлять свои доказательства. Команда защиты президента представляет свои аргументы с последующим вызовом свидетелей. Обе стороны могут вызывать свидетелей и проводить перекрестный допрос… Для вынесения приговора нужно, чтобы проголосовало "supermajority" - абсолютное большинство, то есть 2/3 голосов в Сенате - 67 человек", - сообщил подробности эксперт.

Если президент будет оправдан, судебный процесс по делу об импичменте завершится. Если же президента признают виновным, то суд переходит к стадии вынесения приговора.

Как сообщил Андрей Добрянский, конституция США допускает два вида наказания для президента - отстранение от должности (разумеется сразу после признания вины) или лишение права занимать любую правительственную должность в будущем (требует отдельного голосования и требует лишь 51 голос).

Подробнее о первом этапе импичмента Трампа и его последствиях читайте в материале "Апострофа": Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН