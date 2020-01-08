Отступили и хорошо: Трамп сделал эмоциональное заявление о конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп выступил с эмоциональной речью, не забыв о ракетном ударе по американским базам в Ираке, в результате чего, никто не пострадал.

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам Трампа, пока он занимает президентский пост, он не позволит Ирану иметь ядерное оружие. Иран, по его мнению, сейчас "отступил, и это хорошо".

Очевидно, произнося эти слова, американский лидер имел ввиду слова иранской власти о намерении не предпринимать больше никаких действий после обстрела баз США.

Отмечается, что обращение Трампа к американцам началось с опозданием почти на полчаса.

После выступления Трампа, госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майкл Помпео прокомментировал крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране, заявив, что США готовы предложить свою помощь Украине в связи с тем, что случилось.

Подробнее о конфликте между США и Ираном, читайте в материале "Апострофа": Вокруг Ирана - опасная эскалация, есть риски для Украины – Фельгенгауэр.