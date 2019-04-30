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Китай активно строит боевые корабли: в сети показали интересные фото

вторник, 30 апреля 2019, 12:05
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В сети появились фотографии китайской верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае, где активно строятся военные корабли для ВМС Китая.

Снимки опубликовал Национальный информационный портал "Тиск" на странице в Facebook.

Так, на фото можно заметить 14 суден, некоторые из них уже спущены на воду и находятся практически в полной готовности.

"Услышь мой рык" - небольшая возможность оценить масштабы китайского военного строительства в сфере морских сил", - подписали фото авторы.

Эксперты отмечают, что на опубликованных фото зафиксированы китайские эсминцы двух типов. Также Китай завершает постройку нового авианосца.

"Помимо строящегося авианосца Тип 003, достраиваются 15 надводных боевых кораблей для ВМС НОАК (эсминцы проекта 052D и эсминцы проекта 055)".

Как сообщал "Апостроф", ранее министерство обороны РФ показало кадры испытаний атомного стратегического ракетоносца класса "Борей". Субмарины этой серии могут иметь длину 170 метров и ширину 13,5 метров, они могут нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет.

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