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В Иране произошло новое ЧП с самолетом

суббота, 25 января 2020, 23:52
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В субботу, 25 января, в аэропорту Тегерана, где буквально в начале января был сбит украинский самолет, экстренно приземлился авиатранспорт местной авиакомпании Iran Air Tour.

Об этом сообщает агентство Tansim.

Так, самолет вылетел в Стамбул из международного аэропорта Имама Хомейни, но столкнулся с технической неисправностью и вернулся в другую воздушную гавань иранской столицы.

По словам представителя аэропорта имени Хомейни, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Их число не уточняется.

Напомним, 8 января 2020 года произошла авиакатастрофа в Иране. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту "Тегеран - Киев". Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек, в том числе 11 украинцев.

Как сообщал "Апостроф", в Иране посадили в тюрьму человека, по вине которого был сбит самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии" 8 января близ Тегерана.

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