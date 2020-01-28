Отчаянный крик и "мертвые" улицы: появились страшные видео из Китая

Коронавирус, который был обнаружен в Китае, продолжать уносить жизни, а в самой стране люди бояться лишний раз выйти на улицу, дабы не заразиться.

Новые видео опустошенного смертельно опасным вирусом Пекина появились в сети.

На видео можно увидеть столицу Китая, Пекин, где проживает около 22 млн. человек, который полностью опустел.

Известно, что по последним данным от коронавируса умерли уже 107 человек, удалось выздороветь 63 людям, а оказались зараженными 4515 человек. При этом, количество заболевших практически удваивается каждые два дня.

Как сообщалось, ранее в Украине госпитализировали студента из Китая с подозрением на коронавирус.

Днем ранее в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевший обратился к киевским медикам с жалобами на головную боль, повышенную температуру тела и лихорадку болен атипической пневмонией, которую вызывает коронавирус.

Вскоре стало известно, что этот коронавирус, выявленный у больного в Киеве, имеет другую этимологию и не является китайским коронавирусом.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.