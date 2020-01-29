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"Народное" средство: необычную "защиту" от коронавируса в Китае показали на фото

среда, 29 января 2020, 05:15
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В одном из аэропортов Китая заметили пассажиров, которые решили защититься от угрозы смертельного коронавируса 2019-nCoV довольно странным методом.

Соответствующее фото распространилось по социальным сетям.

На нем можно увидеть семью из нескольких человек, которые вместо масок надели на головы пластиковые бутыли.

При этом, на том же фото присутствуют люди, которые носят более привычные методы защиты от респираторных заболеваний.

"Народные китайские методы защиты от коронавируса", "Как бы мы скоро с такими не бегали", – пишут пользователи в комментариях к снимку.

Напомним, подробнее о новом смертельном вирусе читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.

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