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Россия устроила новые провокации против НАТО: стали известны детали

пятница, 28 декабря 2018, 11:27

На прошлой неделе истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов России в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом в четверг, 27 декабря, сообщило Министерство обороны Литвы, передает "Европейская правда".

Так, 17 декабря самолет НАТО перехватил два истребителя Су-27, летевших из материковой части России в Калининград. У российских самолетов были выключены бортовые транспондеры. Они также не предоставили планов полета и не состояли на радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением.

20 декабря истребитель Альянса перехватил один разведывательный самолет Ил-20, летевший из материковой части России в Калининград. Его бортовой ретранслятор был выключен. Однако самолет имел заранее составленный план полета и его экипаж поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

Как известно, миссия НАТО по патрулированию воздушного движения в странах Балтии базируется на авиабазе Закняй у города Шяуляй в Литве, а также на авиабазе Эмари в Эстонии.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажирские самолеты предупредили об опасности из-за российской ракеты.

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