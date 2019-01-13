В Австрии лавина накрыла группу лыжников: есть погибшие

Трое лыжников из Германии погибли в результате схода лавины в коммуне Лех в Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 12 января. Лавина накрыла группу из четырех лыжников на одной из трасс. Об их исчезновении стало известно лишь ближе к вечеру. Тела трех мужчин в возрасте 32, 36 и 57 лет были найдены незадолго до полуночи.

Четвертый мужчина считается пропавшим без вести. Австрийские спасатели были вынуждены прекратить поисковые работы из-за опасности схода лавин.

Сообщается, что в субботу для коммуны Лех было предупреждение об опасности схода лавин.

Учитывая продолжение снегопадов высокий уровень опасности схода лавин сохраняется и для всего региона Арлберг, который пользуется популярностью у лыжников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму сошла лавина, заблокировав десятки машин.