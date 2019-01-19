Стало известно о серьезном инциденте с турецким истребителем над Грецией

В пятницу, 18 января, едва удалось предотвратить катастрофу вертолета Super Puma в результате действий турецкого истребителя F-16 в небе над Эгейским морем (Греция).

Об этом пишет Еkathimerini.

"Инцидент произошел незадолго до полудня южнее восточного островка Фармакониси в Эгейском море в то время, как Super Puma вела поиск судна, перевозившего нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

F-16, как сообщается, подошел к вертолету на расстояние около 30 метров и оттеснял его.

"По достоверным источникам, пилотам Super Puma едва удалось удержать его на курсе. Опытные авиаторы сказали, что если бы Super Puma была старшей модели, результат мог быть трагическим", - говорится в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские истребители устроили провокации во время учений НАТО в Арктике.