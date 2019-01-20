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В Британии возле здания суда взорвали автомобиль: видео и подробности

воскресенье, 20 января 2019, 21:24

Вечером в субботу, 19 января, в Северной Ирландии, в городе Лондондерри, возле здания местного суда взорвался автомобиль: подозревается теракт.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube канале "ITV News".

Поскольку инцидент произошел ночью, жертв и пострадавших нет.

Официально полиция расследует все версии произошедшего, однако согласно британским СМИ, на месте были обнаружены следы взрывчатки. Это указывает на то, что автомобиль был заминирован. Правоохранители подозревают организацию под названием "Новая Ирландская республиканская армия".

Глава МИД Республики Ирландия Саймон Коувени в своем Twitter осудил произошедшее как "террористический акт" и заявил, что не может быть никакого оправдания тем, кто "вновь хочет ввергнуть соседнюю Северную Ирландию в пучину насилия".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 января в столице Норвегии, Осло, россиянин напал на девушку с ножом: в полиции подозревают, что это был террористический акт.

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