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Разговоры закончились: в Британии пригрозили России "жесткой силой"

понедельник, 11 февраля 2019, 09:22

Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявить министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает Reuters.

Журналисты опубликовали выдержки из речи министра. Отмечается, что он также намерен заявить, что после Brexit Великобритания и ее союзники должны быть готовы применять "жесткую силу" для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая.

"Границы между миром и войной становятся размытыми", - сказано в тексте.

По мнению Уильямсона, отношения Москвы с Западом напряжены, в частности, из-за аннексии Крыма, вмешательства РФ в последние президентские выборы в США и отравление нервно-паралитическим веществом Скрипалей в Солсбери.

"За подобные действия Россия должна заплатить", - планирует сказать глава Минобороны.

По его словам, стоимость невмешательства в ситуацию западных стран часто бывает "недопустимо высокой", и Запад не может игнорировать тех, кто нуждается в его помощи.

"Позиция "говорить, вместо того чтобы действовать", может привести нас к тому, что нашу нацию будут воспринимать как "бумажного тигра", - говорится в речи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии назвали главного друга Украины в войне против Путина.

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