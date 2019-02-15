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Нардепам на заметку: в европейской стране депутат уволился после кражи бутерброда

пятница, 15 февраля 2019, 10:03

Депутат парламента Словении Дарий Крайчич сложил мандат после кражи сэндвича из одного из магазинов в Любляне.

Об этом сообщает BBC.

54-летний депутат из правящей партии "Список Марьяна Шареца" пояснил, что сотрудники супермаркета игнорировали его, поэтому он решил "проверить систему безопасности" и ушел не заплатив.

Кражу не заметили, несмотря на наличие большого количества камер наблюдения. Позже Крайчич, по его словам, вернулся, чтобы заплатить.

Политик извинился за свой "неудачный социальный эксперимент". О своем поступке он рассказал коллегам на заседании комитета сельского хозяйства. Коллеги посмеялись над историей, однако позже глава фракции "Список Марьяна Шареца" Бран Голубович осудил действия Крайчича как неприемлемые.

"Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию и в соответствии с этическими стандартами "Списка Марьяна Шареца", - сказал Голубович.

Крайчич был избран в парламент Словении в сентябре 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ЕС жестоко избили пророссийского депутата.

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