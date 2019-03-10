Фабрика троллей Путина придумала новую хитрость под выборы: в чем суть

Российская фабрика троллей изменяет стратегию вмешательства в выборы в США в 2020 году.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Отмечается, что российские тролли пытаются обойти введенные компаниями Facebook и Twitter меры, направленные на поиск и удаление фейкового контента, который был создан хакерами для раскола американского общества в ходе президентской кампании 2016 года.

Хакеры принялись создавать не контент, а фейковые аккаунты для распространения уже существующих сообщений.

"Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они распространяют контент", - выступил с заявлением директор по аналитическому анализу в FireEye Inc Джон Хультквист.

Другой специалист отметил, что хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества аккаунтов в соцсетях, которые очень похожи на настоящие.

"Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей. Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти к 2020 году", - отметил директор ФБР Кристофер Рэй.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Спецслужбы Российской Федерации через несанкционированное вмешательства в работу информационной инфраструктуры ЦИК пытаются повлиять на проведение в Украине президентских и парламентских выборов.