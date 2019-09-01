В Норвегии разбился вертолет, летевший на фестиваль: много погибших

Вечером в субботу, 31 августа, возле города Альта в Норвегии потерпел крушение вертолет: все находившиеся на борту погибли.
Об этом сообщает VG.
Как отмечается, на борту вертолета, кроме пилота, находились пять человек в возрасте примерно 20 лет, которые направлялись на музыкальный фестиваль.
Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте аварии пять тел, шестой пострадавший умер в больнице.
Детали и причины аварии выясняют правоохранители.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", над островом Майорка в Средиземном море столкнулись вертолет и небольшой самолет: погибло пять человек, в том числе один несовершеннолетний.
Кроме того, 17 августа во Львовской области потерпел крушение вертолет Вооруженных сил Украины Ми-2.