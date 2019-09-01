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В Норвегии разбился вертолет, летевший на фестиваль: много погибших

воскресенье, 01 сентября 2019, 21:40
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Вечером в субботу, 31 августа, возле города Альта в Норвегии потерпел крушение вертолет: все находившиеся на борту погибли.

Об этом сообщает VG.

Как отмечается, на борту вертолета, кроме пилота, находились пять человек в возрасте примерно 20 лет, которые направлялись на музыкальный фестиваль.

Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте аварии пять тел, шестой пострадавший умер в больнице.

Детали и причины аварии выясняют правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", над островом Майорка в Средиземном море столкнулись вертолет и небольшой самолет: погибло пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Кроме того, 17 августа во Львовской области потерпел крушение вертолет Вооруженных сил Украины Ми-2.

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