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В Британии пациентка со вскрытым черепом во время операции играла на скрипке: фото и видео

пятница, 21 февраля 2020, 04:17
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Хирурги из клиники Королевского колледжа в Лондоне попросили 53-летнюю британскую скрипачку Дагмар Тернер играть на скрипке во время операции по удалении у нее опухоли в головном мозге. Врачи преследовали не эстетические, а медицинские цели.

Фото и видео с уникальной операции опубликовали британские СМИ.

Опухоль в правой лобной доле у скрипачки из симфонического оркестра острова Уайт Дагмы Тернер была обнаружена еще в 2013 году. В последние годы она стала увеличиваться, стало необходимо провести сложную операцию, во время которой был риск задеть нервы, отвечающие за движение пальцев. Это поставило бы крест на музыкальной карьере скрипачки.

Чтобы этого избежать, хирурги клиники Королевского колледжа разрешили пациентке играть на инструменте во время операции по удалению опухоли.


"Это был первый раз, когда я позволил пациенту играть на инструменте во время операции", - сказал нейрохирург Кейумарс Ашкан.

Дагмар Тернер поблагодарила врачей за их усилия. Уже через три дня после операции она вернулась домой и продолжает играть на скрипке.

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