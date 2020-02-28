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В Италии счет пошел на десятки: появились новые страшные цифры по коронавирусу

пятница, 28 февраля 2020, 23:44
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По данным главы департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, в стране умер уже 21 человек из тех, у кого был обнаружен новый коронавирус. Количество зараженных превысило восемь сотен.

Об этом сообщает агентство Ansa.

Как подчеркнул итальянский чиновник, смерть этих пациентов не была следствием заболевания COVID-19. По его словам, люди, которые умерли в Италии, имея положительный результат теста на наличие вируса, были пожилыми пациентами, со сложными заболеваниями. В частности, трем умершим людям было более 80 лет, еще одному - более 70.

Высший институт здоровья должен провести анализ, чтобы установить точную причину их смерти.

Анджело Боррелли назвал также количество людей, которые заразились вирусом в стране: по состоянию на пятницу, 28 февраля, их было 821. При этом у половины из них нет никаких симптомов болезни.

Сообщается также, что с начала вспышки вируса в Италии 46 человек вылечились от заболевания.

Как сообщал "Апостроф", не названный футболист итальянского клуба "Пьянезе", который выступает в Серии С, заразился коронавирусом.

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