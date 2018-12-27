РУС. | УКР.

четверг, 27 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 декабря

20:50
Украинский боксер стал обладателем престижнейшей награды
20:41
Озвучена единственная реальная выгода Украины от военного положения
20:27
В Вене неизвестные с оружием ворвались в церковь: есть раненые
20:20
Один из лидеров "Шахтера" во второй раз станет отцом: опубликовано видео
19:56
В центре Львова простились с погибшим на Донбассе бойцом: фото и видео
19:30
"Динамо" оценило капитана команды в огромную сумму
19:26
Кремль внезапно сменил "повара" Путина: заказы отдали компании-невидимке
19:15
Под Киевом мужчина устроил поножовщину в столовой школы: фото
18:59
Золотов заглотнул: в России рассказали, как Путин стравил башни Кремля
18:31
На зависть Украине: в сети рассказали о новогодней "победе" у боевиков ЛНР
18:18
​Украина получила крупный кредит от европейского банка
18:10
Может поднимать руки: появилась новая информация о состоянии "Супермена", избитого украинским боксером
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кремль внезапно сменил "повара" Путина: заказы отдали компании-невидимке

четверг, 27 декабря 2018, 19:26

Компания российского олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", впервые за пять лет не будет обслуживать новогодний прием в Кремле.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сайт госзакупок.

Как отмечается, контракт получила зарегистрированная в мае 2018 года компания "МСК". Журналисты не обнаружили никаких упоминаний ее деятельности в открытых источниках, кроме трех контрактов с управлением делами президента и комбинатом питания "Кремлевский". Взять комментарий у учредителя компании им также не удалось.

Прокомментировать смену поставщика в управлении делами президента отказались.

Компания Пригожина "Конкорд М" обслуживала по крайней мере четыре последних новогодних приема в Кремле и заключала ежегодно десятки других контрактов с Кремлем в 2014-2017 годы. В 2018 году управление делами президента к "Конкорду М" не обращалось.

Напомним, по мнению обозревателей, в России обострилась конкуренция между силовыми кланами. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: