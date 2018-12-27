Кремль внезапно сменил "повара" Путина: заказы отдали компании-невидимке

Компания российского олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", впервые за пять лет не будет обслуживать новогодний прием в Кремле.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сайт госзакупок.

Как отмечается, контракт получила зарегистрированная в мае 2018 года компания "МСК". Журналисты не обнаружили никаких упоминаний ее деятельности в открытых источниках, кроме трех контрактов с управлением делами президента и комбинатом питания "Кремлевский". Взять комментарий у учредителя компании им также не удалось.

Прокомментировать смену поставщика в управлении делами президента отказались.

Компания Пригожина "Конкорд М" обслуживала по крайней мере четыре последних новогодних приема в Кремле и заключала ежегодно десятки других контрактов с Кремлем в 2014-2017 годы. В 2018 году управление делами президента к "Конкорду М" не обращалось.

Напомним, по мнению обозревателей, в России обострилась конкуренция между силовыми кланами. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация.