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Обрушение моста в Москве: пострадавших оценили "дороже" жертв обрушения дома

вторник, 01 января 2019, 15:59

Пострадавшим от падения моста в новогоднюю ночь в Москве выплатят компенсации до 500 тысяч рублей, в то время как жертвам обрушения дома в Магнитогорске заплатят всего по 100 тысяч.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Проведал пострадавших при обрушении моста в Парке Горького. Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно. В больницах находятся 12 человек. Пожелал им скорейшего выздоровления. Врачи будут делать для этого все возможное. Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместе с этим, губернатор Челябинской области Борис Дубровский сделал распоряжение о том, что семьи, в которых есть погибшие во время взрыва жилого дома в Магнитогорске, получат по 100 тысяч рублей. Пострадавшим в этой трагедии будут выплачены компенсации в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в российском Магнитогорске из-под завалов рухнувшего дома вытащили живым 11-месячного ребенка, который пролежал там более суток.

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