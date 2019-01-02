Известный журналист из России жестко предупредил "барана" Путина по Украине

Россия допустит фатальную ошибку, если пойдет большой войной против Украины.

Такое мнение в эфире "Эхо Москвы" выразил российский журналист, проживающий в Украине Матвей Ганапольский.

Он убежден, что такая война станет последней для России в ее нынешнем виде.

"Я обращаюсь к Кремлю, к разведке кремлевской – вы там, бараны, меньше смотрите Соловьева, Киселева – вот эти ваши развлекательные передачи, где вы себя успокаиваете, какие вы сильные. Пожалуйста, вы разверните в Украине разведсеть и поинтересуйтесь, что происходит в Украине и что Украина собой сейчас представляет", - сказал Ганапольский.

Он призвал Москву не совершить "фатальной ошибки".

"Не для Украины – Украине исчезнет, но исчезнет вместе с Россией. Это я вам гарантирую. Просто я это знаю. К сожалению, так будет. Это будет последняя война, в которой будет участвовать Российская Федерация с ее нынешним руководством и в нынешнем составе большой России. Дальше будет страшно", - предупредил журналист.

Ганапольский отметил, что несмотря на слухи о слабости Украины, "это будет самая страшная война в истории Российской Федерации".

"И это, конечно же, будет окончание президентства президента Путина. Вот поэтому войны с Украиной не будет никогда. Если будет – это будет для украинцев последняя сдача крови", - подчеркнул журналист.

Он убежден, что последствиями такой войны будут колоссальные потери с обеих сторон, после чего война "превратится в партизанскую".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму заявили, что Россия готова устроить самоуничтожительную войну за Крым.