Любитель "Крымнаша": появились неожиданные подробности о задержанном в России американце

Задержанный в России гражданин США Пол Уилан, которого обвиняют в шпионаже, поддерживал оккупацию Крыма и высказывался в поддержку Кремля в других ситуациях.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Как отмечается, американец на протяжении многих лет налаживал сеть контактов в России, используя для этого аккаунт во "ВКонтакте". На своей странице Уилан в основном поздравлял друзей с разными праздниками – начиная с Дня благодарения и заканчивая днем ВДВ. Сам он раньше состоял на службе в армии США, и, по данным The Washington Post, был уволен за попытку присвоить 10 тысяч долларов из государственных средств. Иногда Уилан выкладывал в соцсеть фотографии: на одной из них он позирует в военной форме с автоматом на фоне портрета Саддама Хусейна, а на другой запечатлен в футболке московского "Спартака".

Друзья Уилана в соцсетях утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца никогда не замечали. К обвинениям многие из них относятся с сомнениям. По словам знакомых, Уилан всегда был "общителен и доброжелателен". Один из собеседников журналистов на условиях анонимности рассказал, что познакомился с Уиланом еще в середине 2000-х на сайте друзей по переписке и виделся с ним однажды в 2008 году, но и после этого они продолжали общаться в интернете. У этого человека сложилось впечатление, что американец искренне интересовался Россией. Уилан охотно обсуждал политику, придерживался консервативных взглядов и, соответственно, поддерживал республиканцев. В дискуссиях он часто занимал пророссийскую позицию, в том числе по вопросам военного конфликта с Грузией в 2008 году и оккупации Крыма.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже.