РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

06:24
Любитель "Крымнаша": появились неожиданные подробности о задержанном в России американце
05:46
"Море" туристов: в сети показали новогодние фото и видео Керченского моста
04:34
Настоящее свинство: сети шокировали фото, сделанные рядом с метро в Киеве
03:29
На украинском курорте произошло кровавое побоище: мужчина погиб от удара кочерги
02:33
От бутылки до бутылки: появилась яркая карикатура на новогодние и рождественские праздники
01:37
В Одессе с середины декабря ищут пропавшую 20-летнюю девушку: фото
00:24
Появились исторические видео посадки и работы зонда на обратной стороне Луны

5 января

23:47
В Черкассах поймали бедного вора, прятавшего во рту кольцо с бриллиантом: видео
23:32
Рождество 2019: традиции, обряды и приметы в Святвечер
22:50
Под Днепром детская футбольная команда попала в серьезное ДТП: опубликованы фото
22:20
Как празднуют Рождество украинские полярники: фото
21:51
Во Франции возобновились активные протесты: опубликованы видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Любитель "Крымнаша": появились неожиданные подробности о задержанном в России американце

воскресенье, 06 января 2019, 06:24

Задержанный в России гражданин США Пол Уилан, которого обвиняют в шпионаже, поддерживал оккупацию Крыма и высказывался в поддержку Кремля в других ситуациях.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Как отмечается, американец на протяжении многих лет налаживал сеть контактов в России, используя для этого аккаунт во "ВКонтакте". На своей странице Уилан в основном поздравлял друзей с разными праздниками – начиная с Дня благодарения и заканчивая днем ВДВ. Сам он раньше состоял на службе в армии США, и, по данным The Washington Post, был уволен за попытку присвоить 10 тысяч долларов из государственных средств. Иногда Уилан выкладывал в соцсеть фотографии: на одной из них он позирует в военной форме с автоматом на фоне портрета Саддама Хусейна, а на другой запечатлен в футболке московского "Спартака".

Друзья Уилана в соцсетях утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца никогда не замечали. К обвинениям многие из них относятся с сомнениям. По словам знакомых, Уилан всегда был "общителен и доброжелателен". Один из собеседников журналистов на условиях анонимности рассказал, что познакомился с Уиланом еще в середине 2000-х на сайте друзей по переписке и виделся с ним однажды в 2008 году, но и после этого они продолжали общаться в интернете. У этого человека сложилось впечатление, что американец искренне интересовался Россией. Уилан охотно обсуждал политику, придерживался консервативных взглядов и, соответственно, поддерживал республиканцев. В дискуссиях он часто занимал пророссийскую позицию, в том числе по вопросам военного конфликта с Грузией в 2008 году и оккупации Крыма.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: