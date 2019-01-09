Отомстили русофобу: в сети показали фото дома знакового российского поэта

В сети показали фото подъезда дома в Санкт-Петербурге, где жил российский поэт Михаил Лермонтов.

Снимок опубликовал в Twitter пользователь Максим Мирович.

Помещение находится в ужасном состоянии. На фото видно обшарпанные стены и сломанные ступеньки.

"Отомстили русофобу за немытую Россию", - написал блогер.

Как известно, Лермонтов жил в Санкт-Петербурге в 1836-37 годах на улице Садовой, 61. Вот так выглядит этот дом снаружи сейчас.

Фото вызвало насмешки в сети. Комментаторы напомнили о легендарном стихотворении "Прощай, немытая Россия", которое поэт написал в 1840-41 годах, когда ему приказали покинуть Петербург и отправили в ссылку на Кавказ.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали грустные фото курорта в Крыму.