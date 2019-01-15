Очевидцы рассказали о смертельном взрыве многоэтажки в России, упомянув украинцев

Очевидцы взрыва в многоэтажном жилом дома в российских Шахтах рассказали об инциденте.

Об этом пишет "Новая газета".

"Мы выглянули в окно, но ничего не было видно, только стена пыли стояла. У нас все соседи повыходили. Стало так страшно. Я подумала, что это хохлы на нас напали", - рассказала женщина, которая представилась жительницей частного сектора с другой стороны улицы.

В момент взрыва Светлана Тимофеева стояла у плиты на своей кухне в квартире пострадавшего подъезда на 8 этаже.

"Я готовила завтрак, все спали еще, - рассказывает она. - Была сильная взрывная волна, посыпались стекла, я еще подумала, что заправка взорвалась. Когда выбежала в коридор, то увидела, что он весь завален, зеркало лежит, входная дверь вывернута. Я сразу начала звать детей, они кричат из спальни "Мама, мы здесь!". У нас большая семья, с нами живут мои родители старенькие, мама долго не отвечала. Слава богу, все живы. Но жить нам негде, это наше единственное жилье".

Из полуразрушенной квартиры им помогли выбраться спасатели, которые, по словам очевидцев, прибыли на место ЧП очень быстро. Из-за этого, к слову, часть эвакуированных остались на морозе в том, в чем выбежали.

"Сын выскочил на улицу, я - следом. Вот в чем выбежали, в том и остались. Сейчас у друзей, в три часа в штабе попросили собраться всем, будут рассказывать, что дальше с нашими квартирами будет. Не пускают! Ничего не взяли: ни документов, ни одежды...", - рассказывает жительница первого подъезда дома №16 Инна Одинцова.

Одна из пропавших - преподаватель колледжа Людмила Власова. Она жила в квартире на 8 этаже, которая оказалась полностью разрушена взрывом. По словам ее родственников,

Еще 12 января женщина жаловалась на запах газа в подъезде и по этой причине попросила 16-летнюю внучку Алину не приходить к ней на Старый Новый год.

Утром девочка с ужасом узнала о взрыве и о том, что бабушка на связь не выходит. Отец Алины, Константин Шкиндер по телефону подтвердил информацию: среди спасенных женщины нет и где она, никто не знает. В семье готовятся к худшему.

"Газпром Межрегионгаз" тут же опроверг сообщение о том, что кто-то из жильцов разрушенного дома сообщал об утечке газа.

Версия, которая чаще всего звучит по поводу взрыва в Шахтах - несанкционированная установка газового котла для отопления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали список пострадавших в результате трагедии.