В России появилось красочное граффити в память о Децле: фото

В Сочи (Россия) появилось красивое граффити в честь российского исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, который умер после концерта в Ижевске (Россия).

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

На уличном рисунке, нанесенном прямо на стену, изображен портрет Децла.

Напомним, концертный директор Децла, Павел Беленец заверил, что наркотики не были замешаны в смерти Толмацкого.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с его последнего концерта. Также стало известно, что артиста пытались спасти около получаса. В сети также вспомнили слова Толмацкого, который в 2015 году говорил об инсценировке собственной смерти в 35 лет. Кроме того, ранее были опубликованы новые видео последних минут жизни рэпера.