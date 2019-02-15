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В Москве срочно эвакуировали пропагандистский телеканал: что случилось

пятница, 15 февраля 2019, 11:09

Из офиса российского пропагандистского телеканал "Звезда" в Москве эвакуировали часть сотрудников.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в экстренных службах пояснили, что телеканал оказался в числе 10 "заминированных" объектов в Москве.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в офисе телеканала "Звезда", проводится частичная эвакуация, начата проверка", - сказал источник.

По данным правоохранительных органов, всего в Москве за час поступили анонимные сообщение об угрозе взрыва на 10 объектов, с которых уже эвакуированы более 5 тысяч человек.

"Анонимные письма по электронной почте с угрозами взрывов поступили на адреса 10 различных объектов. Среди них был офис радиостанции "Русское радио", торговые центры Center-T, "Фабрика Станиславского" и "Интерьер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые объекты уже проверены полицией, взрывных устройств не обнаружено.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-сотрудник РосСМИ рассказал о пропаганде Кремля.

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