Facebook жестко наказал шоу пропагандистов Кремля: подробности

Facebook заблокировал проект российского пропагандистского канала Russia Today.

Об этом главный редактор пропагандистского многоязычного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила на своей странице в Twitter.

По ее словам, речь идет об англоязычном проекте In the Now.

"Проект был дико успешным — 2,5 млрд просмотров и 4 млн подписчиков только в Facebook!" — пишет она.

Она отметила, что американское издание CNN "по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО", написало материал о том, что проект финансируется из России.

"И задали вопрос Facebook, мол, как же так — русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений", — пишет главред.

По ее словам, Russia Today не нарушал правил соцсети и ранее претензий никаких не было.

"Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио "Свобода" такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они", — добавила главный редактор пропагандистского ресурса.

Отметим, что в материале CNN, о котором упоминала Симоньян, говорится, что Facebook заблокировал страницу "In the Now", которой управляет ведущая RT Анисса Науэй в пятницу, 15 февраля.

При этом, руководство соцсети намерено запросить сведения о владельце проекта, хоть, как пишет CNN, обычно Facebook не требует предоставлять подобную информацию.

