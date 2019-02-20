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Путинская Госдума решила сделать российских солдат "невидимыми"

среда, 20 февраля 2019, 09:10

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает военнослужащим иметь смартфоны и общаться с журналистами.

Об этом сообщает "Лента.ру".

Отмечается, что речь идет не только о смартфонах, но и о других гаджетах, в "которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Также военных ограничивают в праве пользоваться соцсетями. К примеру, им нельзя будет выкладывать в интернет любую информацию, которая может указать на их местонахождение и принадлежность к Вооруженным силам, а также о нынешних и бывших сослуживцах, членах их семей.

Причиной для принятия запрета авторы законопроекта называют особый интерес к российским военным со стороны спецслужб "отдельных государств, террористических и экстремистских организаций".

Как сообщал "Апостроф", ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета.

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