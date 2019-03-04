Годовщина отравления Скрипалей: у Путина вспомнили о вежливых людях

В МИД РФ заявили, что не могут получить от британской стороны подробности отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и обещают, что "не спустят на тормозах" данное дело.

Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова в интервью kp.ru.

Она также заявила, что Москва не подает иск против премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с обвинениями во лжи, поскольку российская сторона ведет "собственное следствие".

"Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются", - заявила спикер МИД РФ.

"Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения", - сказала представитель ведомства.

Захарова также подчеркнула, что против РФ выдвинуты "слишком тяжелые обвинения, чтобы просто перевернуть страницу".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия устроит провокацию с ГРУшниками в годовщину отравления Скрипалей.