Занималась сексом с Путиным во сне: сети повеселило признание российской поп-звезды

Популярная в прошлом российская певица Алена Апина заявила, что президент РФ Владимир Путин приходил к ней в эротических снах.

Об этом она рассказала в интервью Жанне Немцовой для DW.

"Певица Апина рассказывает, что Путин являлся ей в эротических снах. Да и вообще, говорит, для любой россиянки Путин - самый яркий эротический сон. Похоже, наши кремлевские политтехнологи решили таки сделать Путина секс-символом аккурат к моменту, когда он начнет ходить под себя", – прокомментировал это высказывание Апиной блогер под ником "Проф. Преображенский".

Заявление российской поп-звезды вызвало у пользователей недоумение.

"Тот момент, когда хочешь сниться молодой сочной гимнастке, а снишься Апиной", "Операция "Поднять рейтинг любой ценой!" идёт полным ходом видимо", – пишут в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото "обновленного" Владимира Путина.