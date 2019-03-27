Топ-чиновник Путина заявил о лунном заговоре США

Известный российский сенатор Алексей Пушков заявил, что "эпоха фейковых новостей" началась с высадки американских астронавтов на Луну, которой якобы не было в действительности.

Об этом он сказал в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Пушкова, долететь до Луны у США не было возможности.

"Я считаю, что эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну. Ведь тогда весь мир убедили в том, что американцы долетели до Луны. Но таких технических возможностей не было. При этом никаких доказательств американцы так и не представили. Где двигатели, с помощью которых они долетели до Луны? Почему их сейчас нет? Где скафандры, защищающие космонавтов от радиации?", – убежден российский политик.

Напомним, первый визит человека на Луну произошел в 1969 году. Американский астронавт Нил Армстронг стал человеком, который первый ступил на поверхность спутника Земли. Однако среди конспирологов пользуется популярностью версия о том, что визита на самом деле не было, а знаменитые кадры с лунной поверхности были сняты в США на киностудии.

Стоит отметить, что в самой РФ так называемая "теория лунного заговора" неоднократно была объектом критики со стороны комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой. Также легендарный советский лётчик-космонавт Алексей Леонов отрицал в интервью газетам и на телевидении существование "лунного заговора".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассмешил сети новостью о создании при космической компании духовной семинарии.