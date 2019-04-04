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Евросуд принял важное решение о деле против России за сбитый на Донбассе Boeing

четверг, 04 апреля 2019, 19:28

В Европейском суде по правам человека приняли решение об объединении жалоб против России родственников жертв, сбитого над Донбассом Boeing MH17 Малайзийских авиалиний.

В частности, как отмечает "Коммерсант", 3 апреля правительство России уведомили о коммуникации жалоб "Айлей и другие против России" и "Англайн и другие против России".

Сейчас ЕСПЧ ожидает от официальной Москвы предоставления позиции РФ относительно катастрофы, а также властям РФ придется ответить на вопросы суда. Жалобы были поданы в Евросуд в мае 2016 года и ноябре 2018 года.

Заявителями в этом деле числятся 380 человек из Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Вьетнама.

Они считают, что Россия нарушила статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека. По их мнению, Россия прямо или косвенно несет ответственность за гибель людей, находившихся на борту сбитого Boeing MH17.

Также Россия обвиняется в игнорировании проведения эффективного расследования и сотрудничества с расследованиями, которые проводятся в других странах.

Также Россию обвиняют и по другим статьям Европейской конвенции о правах человека: статья 3 (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Европе подсчитали, сколько раз Россия лгала о катастрофе MH17.

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