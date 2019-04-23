Фашист, убийца, вор: в России появились новые могилы Путина, фото и видео

В Екатеринбурге (РФ) группа местных активистов установила два надгробия президенту России Владимиру Путину – у мэрии города и возле станции метро "Площадь 1905 года".

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на сообщение активистов в социальной сети ВКонтакте.

Отмечается, что российские правоохранители задержали уже двоих активистов организации "Бессрочный протест", причастных к установке надгробий с фото Путина и надписями "деспот", "фашист", "убийца", "вор" и "народ не забудет, народ не простит". Их после беседы в отделении отпустили, но при этом выдали повестку на допрос через несколько дней.

Следует добавить, что ранее "Бессрочный протест" устанавливал надгробия Путину в городе Набережные Челны. Активистов задержали и отправили под административный протест, однако позже еще одно надгробие появлось в Санкт-Петербурге.

Социальная сеть ВКонтакте некоторое время боролась с распространением фото этих надгробий, отмечая, что они "вводят в заблуждение", однако через несколько месяц руководство сети признало снимки подлинными.

Как сообщал "Апостроф", в марте в Санкт-Петербурге активисты установили "надгробие президенту РоссииВладимиру Путину" с надписью "Политический труп в Российской Федерации".