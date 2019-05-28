Мрак и гламур: соцсети повеселило видео показа новой армейской одежды в России

Сети взорвались хохотом из-за появления коллекции странной армейской одежды в России, представленной известным рэпером Тимати.

Соответствующее видео с показа опубликовано в YouTube.

Известно, что на показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил по случаю недавнего дня рождения фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

В сети тут же стали обсуждать показ, найдя в этом действе много поводов для шуток. Большинство пользователей отметили тот факт, что в армии вряд ли представляется возможным носить шорты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли неожиданное признание Путина. Так, глава России в беседе с почетным строителем России Владимиром Бендетом рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист.

Помимо этого, ранее в США открыто высмеяли боевую мощь армии Путина.