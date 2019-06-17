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Российскому "куратору" боевиков Донбасса придумали новый важный пост в Кремле

понедельник, 17 июня 2019, 17:02
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Бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича, о котором долгое время говорили как о возможном новом кураторе боевиков так называемых ДНР и ЛНР, назначили заместителем министра экономического развития.

Соответствующее распоряжение опубликовано на российском официальном портале правовой информации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Бабич будет заниматься "интеграционными процессами" с ориентацией на территорию СНГ.

"Он продолжит заниматься интеграционной тематикой, координацией и организацией этой работы. У Бабича высокий уровень экспертизы в этой области, который он сможет использовать для ускорения интеграционных процессов", – заявил Песков.

В Telegram канале "Незыгарь" подчеркивают, что пост Михаила Бабича - новый, и был создан специально под него.

Стоит отметить, ранее источники в среде боевиков утверждали, что Бабич будет заниматься курированием боевиков на оккупированных территориях Донбасса вместо Владислава Суркова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывшего посла РФ в Беларуси Михаила Бабича отозвал президент России Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко.

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