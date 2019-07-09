В Чернобыле лучше: в сети одним видео показали, к чему приводят разговоры с Россией

В сети появился видеорепортаж из города-призрака Акармара в Абхазии (территория Грузии), который опустел после прибытия туда российской армии в 2008 году.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте блогер Vitauskas, выложив часть репортажа.

"Это Акармара. Бывший шахтерский город, а ныне город-призрак в Абхазии. В нем жили пять тысяч человек, сейчас осталось 35", - пишет блогер.

Он отметил, что никаких других причин отъезда, кроме российской военной операции на территории Грузии у мирных людей не было. Соответственно, именно действия россиян привели к тому, что город превратился в практически необитаемый.

"Из-за прихода кремлевских "миротворцев" люди уехали отсюда. Здесь с Россией уже поговорили", - пишет Vitauskas.

В комментариях к посту появились российские поклонники Кремля, которые принялись доказывать, что это именно их предки из Советского союза строили эти города, а грузины якобы ошибками во внутренней политике довели регион до критического состояния. Однако есть также и адекватные комментаторы, которые отметили схожесть брошенного города с Чернобылем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Грузии разгорелся громкий скандал из-за матерных оскорблений местного тележурналиста в адрес президента России Владимира Путина, из-за чего грузинская телекомпания "Рустави 2" даже временно прекратила вещание.