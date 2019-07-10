В сети нашли еще одно видео о маме Путина на грузинском ТВ

Недавний громкий скандал с грузинским журналистом Георгием Габунией, который обматерил президента России Владимира Путина, оказался не первым случаем, когда глава Кремля страдал от высказываний на телевидении Грузии.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

"Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот например видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот раз", – прокомментировал запись Казанский.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", грузинский телеканал Rustavi-2 отстранил от работы журналиста Георгия Габунию, который в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" обматерил президента России Владимира Путина.