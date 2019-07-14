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В России рассказали, способен ли Путин отдать власть мирным путем

воскресенье, 14 июля 2019, 23:04
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В недавней истории России было мало случаев смены власти мирным путем, поэтому делать прогнозы на возможный уход президента Владимира Путина тяжело.

Об этом "Апострофу" рассказал адвокат Николай Полозов.

По его словам, смена власти в России – не простой процесс. Единственным примером относительно безболезненной смены власти был август 1991 года. И то, как отметил Полозов, без крови тогда не обошлось (в результате столкновения сторонников Бориса Ельцина с колонной бронетехники Таманской дивизии, выполнявшей указания ГКЧП, на Садовом кольце в Москве погибли три человека).

Следующая попытка смены власти, напоминает Полозов, обернулась сотнями погибших во время октябрьских событий 1993 года ("Ельцинский переворот" возник из-за противостояния между президентом Борисом Ельциным и парламентом во главе с Русланом Хасбулатовым. Кризис закончился роспуском парламента, штурмом Дома советов и последующим расширением полномочий президента РФ).

"Возможен трансфер в рамках системы, как Ельцин произвел с Путиным, а Путин с Дмитрием Медведевым и обратно. Но это не означает смену системы. По-мирному пока не получается реализовывать эти вещи", – резюмировал адвокат.

Подробнее о будущем России читайте в интервью "Апострофа" с Николаем Полозовым: Украине от России ничего хорошего ожидать не приходится.

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