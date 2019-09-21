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Напоминает Припять: появились грустные фото из оккупированного Луганска

суббота, 21 сентября 2019, 16:58
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Так называемые ЛНР и ДНР, захватившие под протекторатом путинизма часть Украины – есть реальное воплощение режима СССР.

Об этом сообщает "24 канал".

Жители оккупированных боевиками территорий мыслят, как и в "совке". Они ненавидят Америку, являются антизападниками и любителями СССР, читают книги про "попаданцев" и очень любят Сталина.

Также и "республики" превратили в "совок", где многие магазины и учреждения закрыты. Центр Луганска, район Краеведческого музея – неработающий и разбитый двухэтажный магазин в виде пристройки к кирпичному жилому дому, вокруг все зарастает травой и начинает напоминать Припять. Квартиры в жилых домах часто просто брошены, дома пустеют.

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Как сообщал "Апостроф", в сети появился снимок из оккупированной РФ Абхазии (Грузия), ситуацию там сравнили с тем, что происходит на Донбассе, который оккупировали российские наемники, армия РФ и местные боевики.

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