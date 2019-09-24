Пропагандиста Вышинского пристроили у Путина работать защитником "русского мира"

Обменянный в Россию пропагандист Кирилл Вышинский был устроен постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии Совета по правам человека при президенте России по международному сотрудничеству в области прав человека.

Об этом заявил глава указанной комиссии Александр Брод, передают российские СМИ.

Он уточнил, что должность Вышинскому предложил сам.

"Я предложил Кириллу продолжать сотрудничество с нашей комиссией, стать её постоянным экспертом в вопросах защиты прав журналистов, освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом. И он это предложение принял и сказал, что по возможности будет участвовать в заседаниях комиссии, готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран", - заявил Брод.

Также глава пропагандистского СМИ "Россия сегодня" Дмитрий Киселев предложил освобожденному из-под заключения пропагандисту вести авторскую передачу об Украине. По его словам, с подачи Вышинского россияне смогут "лучше понять" Украину.

"Кирилл Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну", - заявил Киселев.

Как сообщал "Апостроф", спустя несколько дней после обмена в России Кирилл Вышинский неожиданно попал в больницу.