В Кремле сделали неожиданное заявление о публикации разговоров Путина и Трампа

В российском руководстве надеются, что обнародования разговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа не произойдет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя обнародование транскрипта разговора Трампа с президентом Украины Зеленским, Песков отметил, что в Кремле не хотели бы, чтобы отношения между Россией и США дошли до публикации телефонных разговоров их лидеров

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем весьма серьёзных, до подобных ситуаций мы не дойдём", — сказал Песков.

Комментируя публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Зеленским, Песков отметил, что "это практика достаточно необычная".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 25 сентября, в США обнародовали стенограмму скандального разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.