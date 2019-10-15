Киллер выдал новые подробности убийства Михаила Круга

Известного российского шансонье Михаила Круга изначально не собирались убивать, а хотели ограбить, но певец вернулся домой не вовремя.

Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил бывший член банды "Тверские волки" Александр Агеев, который убил двух сокамерников в колонии для пожизненно осужденных и рассказал следователям подробности об убийстве Михаила Круга.

"Сначала мы ее (тещу певца, - прим. ред.) хотели связать просто и спокойно выйти оттуда тихонько. Мы же не рассчитывали, что она поднимется. Мы вместе подошли, чтоб сразу обездвижить, чтоб не кричала. Не ожидали, что она кричать начнет, сопротивляться", - рассказал он.

По словам Агеева, вместе с соучастником Дмитрием Веселовым он спрятался в бильярдной, где их обнаружила теща исполнителя. Услышав шум из комнаты, певец бросился туда и попытался дать отпор вооруженному бандиту.

"Один (выстрел. — прим. ред.) он ему как-то попал сверху, в левую часть туловища, в район ключицы где-то, потому что он был в футболке, в чем-то светлом. Там сразу кровь была видна. А второй — не знаю, просто слышал", — добавил он, уточнив, что его сообщник оказался на лестнице выше Круга и в ходе борьбы дважды выстрелил в исполнителя.

Раненого певца доставили в больницу, где позднее он скончался. По словам Агеева, ему тяжело вспоминать об этом преступлении.

"Это просто невыносимо. Вот и все… Это очень тяжело. И с годами ты осознаешь это гораздо сильнее", — сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России рассказали, кто и как убил певца Михаила Круга.