В России проходят массовые обыски у людей Навального: в сети показали карикатуру

Во вторник, 15 октября, российские силовики провели очередную волну обысков в офисах оппозиционной организации "Фонд борьбы с коррупцией" и в домах ряда его сотрудников.

Об этом сообщает известный оппозиционер Алексей Навальный и его соратники.

В частности, об обысках заявили штабы Навального в Чебоксарах, Кемерове, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Твери, а также активисты из некоторых других городов.

Соратник Навального Леонид Волков уточнил в Twitter, что в этот раз силовики пришли с обысками к тем сотрудникам ФБК, к кому "забыли или не попали" 12 сентября - в тот день обыски у сотрудников ФБК тоже начались почти одновременно и затронули 43 региона.

В Следственном комитете России подтвердили, что обыски по уголовному делу "об отмывании денег" проходят в 30 российских регионах.

"Кроме того, по ходатайству СК России судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента", - заявили в ведомстве.

СКР объявил о возбуждении уголовного дела об отмывании 1 млрд рублей (пункт "б" части 4 статьи 174 уголовного кодекса) 3 августа, прямо во время акции протеста в центре Москвы. Позже эта сумма была скорректирована до 75 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники ФБК якобы получали в российской и иностранной валюте деньги, "заведомо приобретенные другими лицами преступным путем". Следствие считает, что в целях отмывания деньги вносились через банкоматы и поступали на расчетные счета фонда.

Художник Сергей Елкин уже отреагировал на новости об обысках соответствующей карикатурой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ростове (Россия) 72-летнего украинца Владимира Моргунова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, якобы за разведывательную деятельность в пользу Украины.