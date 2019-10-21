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Основатель Facebook сделал громкое заявление о вмешательстве России в выборы президента в США

понедельник, 21 октября 2019, 23:57
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Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательств в выборы по всему миру и собираются повлиять на выборы президента США в 2020 году.

Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью NBC.

Он также добавил, что Facebook сможет защитить США от этого, так как компания, по его утверждению, уже предотвратила попытки оказать влияние на выборы в других странах, включая Германию, Францию, Мексику, Бразилию и Индию.

"Мы видим сейчас, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы. Одна из причин моей уверенности относительно 2020 года кроется в том, что мы с 2016 года сыграли роль в защите от вмешательства во все важные выборы — во Франции, Германии, в ЕС в целом, в Индии, Мексике и Бразилии", — заявил глава Facebook.

Он также напомнил, что администрация соцсети удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на избирательные процессы в США.

"Наша система теперь гораздо более совершенна, чем в прошлом" — заявил Цукерберг.

Как ранее сообщал "Апостроф", США внесли в санкционные списки двух россиян и три компании, связанные с Евгением Пригожиным - основателем Агентства интернет-исследований, которое подозревается во вмешательстве в американские выборы.

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