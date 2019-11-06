На борту были сотни людей: в России произошло серьезное ЧП с самолетом

В России произошло очередное серьезное ЧП с самолетом - Boeing 777 сообщением Москва-Пунта-Кана пришлось совершить посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с одним из двигателей.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В аэропорту "Шереметьево" благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей. На борту воздушного судна находились 488 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в небе над Тюменью (Россия) произошло серьезное ЧП с самолетом, направлявшимся из Тюмени в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 87 человек, среди которых шесть членов экипажа.