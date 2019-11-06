Угрожали изнасилованием: солдат, устроивший кровавую бойню в России, сделал признание

Российский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подозреваемый в расстреле восьмерых сослуживцев в Забайкалье (Российская Федерация), утверждает, что в день убийства его угрожали "опустить".

Фрагменты допроса Шамсутдинова опубликовал Telegram-канал Baza.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", — цитирует показания Шамсутдинова Baza.

Обвиняемый в убийстве также пожаловался, что "деды" сразу же отобрали у него телефон, а впоследствии постоянно отнимали деньги. Кроме того, он заявил, что во время задержания его избили до полусмерти.

"Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чем. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва", - сказал Шамстудинов на допросе.

Против обвиняемого заведено уголовное дело по пункту "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Как сообщал "Апостроф", над обвиняемым в убийстве Рамилем Шамсутдиновым часто издевались сослуживцы.