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Где-то заплакал Алладин: сеть впечатлило видео "ремонта" дороги в России

пятница, 22 ноября 2019, 04:15
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В городе Калининград, Россия, местная жительница расстелила во дворе жилого дома дорожку из ковров.

Об этом сообщается в публикации на канале Mash в Telegram.

По сообщениям журналистов, жители двора остались довольны поступком пожилой женщины.

"В Калининграде прямо посреди улицы выложили дорожку из ковров. На улице Куйбышева, 97а одной чистоплотной бабуле в край надоело ходить по грязи. Откопала в закромах ковры и расстелила прямо на тротуар. Народу нормально, говорят, что, во-первых, это красиво. Где-то вдалеке заплакал маленький Аладдин", - указано на канале.

Также была опубликована видеозапись со двора с коврами. По ней заметно, что на проходе во дворе расстелены четыре красных ковра, размером от 1,5 до 2 метров в длину. Местная жительница в комментарии СМИ отметила, что не знает женщину, которая расстилала ковры, но довольна внешним видом двора.

Как сообщал "Апостроф", ранее на дорогах в Николаеве жители города обнаружили ковры, предполагалось, что это коммунальщики прикрыли дыры на разбитых дорогах.

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