RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 ноября

22:05
Первые жертвы зимы: в полиции уже сообщают о смертях на льду
21:28
В Украине оценили шансы начала открытого вторжения России
20:55
В Одессе силовики пытались провести обыски у адвоката, который защищает европейского инвестора от рейдерства
20:37
Пытался остановить маршрутку: в сеть попало видео нелепого ДТП под Киевом
20:10
Уникальный отель в Британии предлагает туристам заночевать со львами и тиграми: фото
19:40
Никому не нужны: в сети показали новые фото могил боевиков на Донбассе
19:07
В центре Киева пассажира метро ударили ножом: опубликовано фото
19:05
Я просто дура: польская студентка опозорилась, записав видео с оскорблениями украинцев
19:00
Черная пятница-2019: где в Украине ожидаются самые большие скидки
18:36
Суд уменьшил залог одному из главных фигурантов дела Гандзюк
18:28
Бродячая собака спасла осиротевших котят, замерзавших в снегу: фото
18:25
Под Киевом поймали банду с мачете во главе с "журналистом": фото и видео задержания
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наша земля: Лукашенко сделал интересный намек Путину насчет Калининграда

понедельник, 25 ноября 2019, 17:11
переглянути новину українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым, и отметился рядом странных заявлений.

Об этом сообщили белорусские национальные СМИ.

Так, он заявил, что при общении и с президентом РФ Борисом Ельциным и с его преемником называл Калининградскую область белорусской и высказывал желание "за нее отвечать".

"Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину говорил и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за неё отвечали и отвечаем, прежде всего", - заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси указал, что российские президенты были "не против этого", а еще во времена СССР "было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси".

Лукашенко вспомнил Крым и последствия, с которыми столкнулась РФ после из-за его оккупации. По его мнению, Россия "неправильно сделала", когда решила его аннексировать.

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали", – указал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попал на смешную карикатуру после заявления о сомнениях на счет союза с Россией.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: