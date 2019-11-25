Наша земля: Лукашенко сделал интересный намек Путину насчет Калининграда

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым, и отметился рядом странных заявлений.

Об этом сообщили белорусские национальные СМИ.

Так, он заявил, что при общении и с президентом РФ Борисом Ельциным и с его преемником называл Калининградскую область белорусской и высказывал желание "за нее отвечать".

"Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину говорил и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за неё отвечали и отвечаем, прежде всего", - заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси указал, что российские президенты были "не против этого", а еще во времена СССР "было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси".

Лукашенко вспомнил Крым и последствия, с которыми столкнулась РФ после из-за его оккупации. По его мнению, Россия "неправильно сделала", когда решила его аннексировать.

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали", – указал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попал на смешную карикатуру после заявления о сомнениях на счет союза с Россией.