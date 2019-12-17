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Громкое убийство в Берлине: опубликованы фото и биография путинского шпиона, высланного из Германии

вторник, 17 декабря 2019, 17:30
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Фото: соцсети

Одним из двух высланных из Германии сотрудников российского посольства из-за убийства гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе в Берлине, оказался некий Евгений Суцкий, который официально был заместителем военного атташе при диппредставительстве в столице Германии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Bild.

Известно, что Суцкий является высококлассным российским шпионом, работавшим в Германии на российскую военную разведку ГРУ.

Он родился 1984 года в городе Гуково у российско-украинской границы. В 2005 году в возрасте 21 года он поехал в Москву, чтобы учиться там в горном университете. В университете он познакомился со своей будущей женой Жанной, затем обоих завербовала российская военная разведка ГРУ. Жена жила с Суцким в Берлине до декабря.

Хотя Суцкий не позднее 2008 года перешёл в академию российской военной спецслужбы, его адресом по-прежнему оставался адрес студенческого общежития горного университета. По информации Bellingcat, такое происходит преимущественно в случаях, когда российское руководство намерено отправить сотрудников спецслужб за границу под видом дипломатов.

"28 июня 2017 года Суцкий был официально переведен в Берлин, получив здесь как маскировку должность заместителя военного атташе", - говорится в расследовании издания.

Ранее "Апостроф" сообщал, что преступником, убившим в Германии известного борца за независимость Чечни Зелимхана Хангошвили, оказался российский криминальный авторитет Вадим Красиков, которого покрывают власти РФ.

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