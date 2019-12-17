RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

20:23
В Лондоне жестоко убили 28-летнего украинца: опубликованы фото и детали трагедии
20:00
Киевлянам с января добавят в коммуналку новый тариф: сколько и кому платить
19:35
В Киеве попрошайка в рясе послал матом и напал на женщину: видео со "звездой сети"
18:59
"Устал" почти до Рождества: на мосту Патона в Киеве произошло серьезное ЧП
18:37
Знаменитый генерал ВСУ вышел на свободу: видео и первое заявление
18:19
В Китае нашли уникальный скелет карлика, который жил в доисторические времена: фото
17:56
Отец Зеленского разразился оскорблениями в адрес противников президента
17:34
Новые условия вступления в ВУЗы в 2020 году: что нужно знать абитуриентам
17:21
У меня есть все и даже больше: актриса "Крепостной" подвела итоги в честь 30-летия
17:08
Забрали ключи у сотрудников: в Кропивницком заключенные подняли масштабный бунт
16:37
Избили до потери сознания: опубликовано видео жертвы кровавых стычек с полицией возле Рады
16:33
Можно было предотвратить: названа главная причина смертельного пожара в колледже Одессы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России известная газета отличилась забавной обложкой с Зеленским и "кличкой" Путина: фото

вторник, 17 декабря 2019, 19:29
переглянути новину українською

На первой странице российского издания "Ведомости" вышла статья о президенте Украине Владимире Зеленском рядом с рекламой часов марки Hublot, о которых пошутил герой комедийного сериала "Слуга народа", обыграв прозвище российского президента Владимира Путина.

Фотографией с передовицей этой газеты делятся пользователи соцсетей.

В комментариях журналистам владелец издания Демьян Кудрявцев сообщил, что такое совпадение произошло случайно. Причина якобы в том, что газета не может управлять рекламой, которая появляется там, где этого требует рекламодатель.

Напомним, что ранее российский телеканал ТНТ показал три серии украинской комедии "Слуга народа" с Зеленским в главной роли, вырезав из первой серии шутку о Владимире Путине и часах Hublot (герой произносит название марки как "хубло").

Как сообщал "Апостроф", внезапную отмену показа в России сериала "Слуга народа" после скандала с шуткой про Путина высмеяли в сети едкой карикатурой.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: