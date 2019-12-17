В России известная газета отличилась забавной обложкой с Зеленским и "кличкой" Путина: фото

На первой странице российского издания "Ведомости" вышла статья о президенте Украине Владимире Зеленском рядом с рекламой часов марки Hublot, о которых пошутил герой комедийного сериала "Слуга народа", обыграв прозвище российского президента Владимира Путина.

Фотографией с передовицей этой газеты делятся пользователи соцсетей.

В комментариях журналистам владелец издания Демьян Кудрявцев сообщил, что такое совпадение произошло случайно. Причина якобы в том, что газета не может управлять рекламой, которая появляется там, где этого требует рекламодатель.

Напомним, что ранее российский телеканал ТНТ показал три серии украинской комедии "Слуга народа" с Зеленским в главной роли, вырезав из первой серии шутку о Владимире Путине и часах Hublot (герой произносит название марки как "хубло").

Как сообщал "Апостроф", внезапную отмену показа в России сериала "Слуга народа" после скандала с шуткой про Путина высмеяли в сети едкой карикатурой.