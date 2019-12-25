RU  UA  EN

среда, 25 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 декабря

11:56
В России елки накануне Нового года заковали в проволоку: сеть взбудоражили фото
10:35
Число пострадавших растет: всплыли новые детали жуткого ЧП с вертолетом в России, фото
09:28
Провожаем 2019-й и вспоминаем тех, кто отличился: итоги года от фак-апов до главных побед
08:57
На борту были десятки людей: в России произошло жуткое ЧП с вертолетом, фото
07:52
Разбрасывал деньги по улице: в США мужчина устроил необычное "рождественское" ограбление, фото
07:00
Рецепт салата Крабовье: чем просто и вкусно разнообразить стол к Новому году
04:22
Фото топлесс и алкоголь: на заводе в России выпустили горячий календарь к Новому году

24 декабря

19:19
Американская семья обнаружила живое "украшение" в наряженной дома елке: фото
19:00
Тонкая талия всего за 5 простых, но эффективных шагов: как похудеть без диет и таблеток
18:49
Лукашенко сделал России военное предложение, угрожающее Украине
18:28
В украинский прокат выходит мультфильм "Шпигуни під прикриттям"
18:07
Культовый роман Стивена Кинга получит новую экранизацию в виде сериала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России елки накануне Нового года заковали в проволоку: сеть взбудоражили фото

среда, 25 декабря 2019, 11:56
переглянути новину українською

В сети появилось фото из Ростове, где вканун Нового года елку обмотали колючей проволокой,

Об этом сообщает российский блогер Илья Варламов в Twitter.

"В Ростове так боятся воровства ёлок перед Новым годом, что заковали их в колючую проволоку. Надеюсь, она не под напряжением", - написал автор.

"В Ростове культурные люди, борятся с варварами, вон на дальнем плане троглодиты уже ёлку подрезали...", "А что делать с диким народом? У нас в прошлом году перед театром срубили макушку красивой ели. Всегда еду мимо и обращаю на это внимание", "Надеюсь, она под напряжением", "Ботанический сад это, университетская территория, бог знает что этим профессоршам в голову взбрело", "Почему ты на это надеешься? Всё ещё не теряешь надежду на возможность её спилить?", "Пулемет еще надо поставить. А лучше два, по бокам", - пишут в комментариях.

Тем временем в оккупированной Евпатории к Новому году нарядили украшениями елку, которая уже начала засыхать и осыпаться.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что на Новый год в Украине, с 31 декабря - 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления, так что снега ждать к празднику не приходится.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Откуда на Донбассе танки: Путин об Украине и не только

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: