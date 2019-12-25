В России елки накануне Нового года заковали в проволоку: сеть взбудоражили фото

В сети появилось фото из Ростове, где вканун Нового года елку обмотали колючей проволокой,

Об этом сообщает российский блогер Илья Варламов в Twitter.

"В Ростове так боятся воровства ёлок перед Новым годом, что заковали их в колючую проволоку. Надеюсь, она не под напряжением", - написал автор.

"В Ростове культурные люди, борятся с варварами, вон на дальнем плане троглодиты уже ёлку подрезали...", "А что делать с диким народом? У нас в прошлом году перед театром срубили макушку красивой ели. Всегда еду мимо и обращаю на это внимание", "Надеюсь, она под напряжением", "Ботанический сад это, университетская территория, бог знает что этим профессоршам в голову взбрело", "Почему ты на это надеешься? Всё ещё не теряешь надежду на возможность её спилить?", "Пулемет еще надо поставить. А лучше два, по бокам", - пишут в комментариях.

Тем временем в оккупированной Евпатории к Новому году нарядили украшениями елку, которая уже начала засыхать и осыпаться.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что на Новый год в Украине, с 31 декабря - 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления, так что снега ждать к празднику не приходится.