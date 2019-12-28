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В России новогодний корпоратив перерос в массовое побоище: опубликовано видео

суббота, 28 декабря 2019, 01:22
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Корпоратив в Магнитогорске (Россия) перерос в массовую драку, вместо дискотеки гости устроили массовое побоище.

Об этом сообщает "Челябинск Сегодня".

В сети опубликовали видео. Ролик начинается с того, что по затемненному залу с праздничными огоньками под бодрую танцевальную музыку мечутся люди. Слышатся крики и звон посуды – это драчуны валяют друг друга по длинным столам, где расставлено праздничное угощение, бокалы и бутылки. Через какое-то время ведущий просит включить свет, но лучше от этого не становится, несколько мужчин все равно продолжают выяснять отношение. В конце концов охране приходится вывести проблемных гостей.

По сообщению авторов ролика, действо происходит в ресторане "Аура", а сам инцидент случился во время новогоднего корпоратива. В комментариях одна из посетительниц паблика высказалась за то, что гости якобы перебрали с алкоголем и опьянели из-за того, что на столах было мало еды. А состояние опьянение толкнуло их на "подвиги".

В пресс-службе УМВД по Магнитогорску подтвердили, что инцидент был, на место даже вызывали стажей порядка.

"Сообщение зарегистрировано в отделе полиции "Орджоникидзевский". Проводится проверка", – сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошел инцидент с избиением подростков водителем, который оказался профессиональным боксером Виктором Сидоренко.

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